Мощный ливень затопил российский город

Мощный ливень обрушился на Вологду. Кадры того, как сейчас выглядят улицы города, публикует портал

«Онлайн Вологда» на своей странице во ВКонтакте.

На видеозаписях очевидцев видно, что под воду ушли целые улицы, машины по затопленным дорогам буквально плывут, а движение в некоторых районах ограничено, автомобилистам приходится бросать заглохшие авто и добираться до тротуаров едва ли не вплавь.

Наиболее сложная ситуация, по словам свидетелей, на участке Ленинградской улицы от Петина до Гончарной. Местами, сообщают очевидцы, глубина луж достигает 60 сантиметров.

Всему виной проливные дожди с грозами, которые обрушились на область вечером 10 августа. Они повредили и здания: вода залилась в подъезды жилых домов, а в одном из супермаркетов прорвало крышу.

Ранее сильные ливни обрушились на Кемерово. Затоплено несколько улиц в Центральном и Заводском районах. По словам синоптиков, город оказался в центре высотного циклона, с ним и связаны ливневые дожди, грозы, град.