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В МЧС предупредили москвичей о сильном ливне с грозой

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Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ

В ближайший час в Москве ожидается дождь, местами сильный ливень и гроза. Об этом предупредили на сайте управления МЧС столицы.

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«В ближайший час с сохранением до 09 часов 11 августа по городу Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при ударах молнии нельзя укрываться под деревьями и высокими металлическими конструкциями, лучше прятаться под невысокими кустарниками. Во время дождя необходимо оставаться дома или в укрытии, автомобилистам — сохранять дистанцию на дороге, не находиться вблизи щитов и слабо закрепленных конструкций.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предрек в Москве и Подмосковье во вторник, 10 августа, кратковременные летние ливни и грозы. Они также ожидаются на неделе, вплоть до выходных, заявил специалист.

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