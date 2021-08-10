Москвичам пообещали летние ливни и грозы до конца рабочей недели

В Москве и Подмосковье во вторник, 10 августа, пройдут кратковременные летние ливни и грозы. Они также ожидаются на неделе, вплоть до выходных, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

«Столичный регион сегодня окажется в теплом секторе циклона, а ближе к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта, поэтому во второй половине дня будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, возможны грозы», — пообещал синоптик.

Он добавил, что в Москве температура воздуха 10 августа прогреется до 27-29 градусов, в Подмосковье ожидается 25-30 градусов.

Ранее синоптики «Гисметео» предупредили жителей Центральной России о «грозовом капкане». Он накроет регион из-за европейского циклона, который принесет грозовые осадки и холодный ветер. В Московской области погода улучшится только к 15 августа, наибольший объем осадков в Подмосковье придется на 11 августа.