Россия
 
Последние новости
Камчатский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве человека
Объявление о поиске консьержа возмутило москвичей 
Обнаружен совершенно новый вид плотоядных растений
Облизывающую двери магазина женщину назвали ужасной матерью
Окутанный смогом российский город сняли на видео
Задержан бывший глава правительства Северной Осетии
Россиянам предложили ходить в магазины с бидонами
Россиянам отсоветовали дарить квартиры
Учительница с седьмым размером груди стала моделью вопреки ухмылкам мужчин
Новости партнеров
Прослушать новость

Москвичам пообещали летние ливни и грозы до конца рабочей недели

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве и Подмосковье во вторник, 10 августа, пройдут кратковременные летние ливни и грозы. Они также ожидаются на неделе, вплоть до выходных, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

«Столичный регион сегодня окажется в теплом секторе циклона, а ближе к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта, поэтому во второй половине дня будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, возможны грозы», — пообещал синоптик.

Он добавил, что в Москве температура воздуха 10 августа прогреется до 27-29 градусов, в Подмосковье ожидается 25-30 градусов.

Ранее синоптики «Гисметео» предупредили жителей Центральной России о «грозовом капкане». Он накроет регион из-за европейского циклона, который принесет грозовые осадки и холодный ветер. В Московской области погода улучшится только к 15 августа, наибольший объем осадков в Подмосковье придется на 11 августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жителей Центральной России предупредили о «грозовом капкане»
Вильфанд пообещал москвичам «жарковатую погоду»
Аномальная жара накроет ряд регионов России