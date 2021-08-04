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Потоп из-за ливней в российском городе попал на видео

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На Кемерово обрушились сильные ливни, из-за чего в городе затопило несколько улиц в Центральном и Заводском районах. Последствия погодной стихии записали на видео. Его выложили в группе «ПУЛЬС 42 | Кузбасс» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как поднявшийся уровень воды мешает передвижению прохожих и автомобилей. В некоторых местах вода достает машинам до середины колес.

«Вчера, сегодня и завтра мы находимся в центре высотного циклона, с ним и связаны ливневые дожди, грозы, град. На разогреве атмосферы сложились такие метеоусловия», — передает «Интерфакс» слова представителя пресс-службы кемеровского Гидрометцентра.

Кроме того, в Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса заявили, что из-за непогоды в городе начались перебои с электроэнергией. Отмечается, что проблемы с электричеством начались после аварийного отключения подстанции «Центр-1».

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус спрогнозировал возможное появление смерчей минимум в четырех регионах России. Причиной этого природного феномена является холодный атмосферный фронт пришедшего на северо-запад страны циклона.

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