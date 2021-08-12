Россиян предупредили об аномальной погоде в большей части страны

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости россиянам, что в большей части страны ожидаются температуры на 7-10 градусов выше нормы.

По его словам, был выпущен прогноз, где указаны регионы России с аномальной погодой. Так, высокая температура будет в Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области в ближайшие дни, перечислил он. «Она на семь-восемь градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов», — сказал Вильфанд, добавив, что максимальные значения будут от 24 до 29 градусов.

«В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет плюс 20. То есть норма — 13 градусов, а сейчас 20 градусов», — рассказал синоптик.

Он добавил, что на юге центра Европейской России ожидается температура, которая значительно превышает норму. Максимальные температуры составят 30-35 градусов, в Воронежской области до 37 градусов. Также высокая температура будет в Рязанской области — до 35 градусов, в Ивановской — до 28 градусов. «В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине — до 34-39 градусов, в северной половине — 27-35 градусов», — сказал Вильфанд.

В Астраханской, Ростовской области и Калмыкии будет 39-41 градус тепла. Кроме того, в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии температура поднимется до 37-39 градусов.

Выше нормы на семь градусов будет температура в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области.

Ранее заявил, что глобальное потепление является причиной формирования аномальных погодных условий в России летом 2021 года. По его словам, в первом полугодии 2021-го в стране зафиксировали 574 опасных погодных явления, что на 18 процентов больше показателя 2020-го.