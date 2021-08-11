Москвичам предрекли самый дождливый день с начала столетия

12 августа в Москве назвали самым дождливым днем с начала 2000-х

Четверг, 12 августа, назвали самым дождливым днем с начала 2000-х годов в Москве. Об этом сообщают «Метеоновости».

«В ночь на четверг в зоне атмосферного фронта с волнами на город может выпасть 10-15 миллиметров, а местами и 20-30 миллиметров осадков, что превышает треть месячной нормы», — предрекли синоптики.

В текущем столетии, согласно сообщению метеобюро, этот день станет самым дождливым. Абсолютный рекорд по суточному количеству осадков в 38,2 миллиметра был зафиксирован в 1980 году.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в выходные воздух в Москве прогреется до 26 градусов тепла. Также в это время горожан ожидает «прощальный поцелуй» лета.