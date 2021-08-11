Москвичам предрекли «прощальный поцелуй» лета

В выходные воздух в Москве прогреется до 26 градусов тепла, также в это время горожан ожидает «прощальный поцелуй» лета. Его москвичам предрек ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

«В субботу и воскресенье ожидается гребень антициклона — будет солнечно, без осадков. В субботу дневная погода плюс 22—24 в Москве, плюс 20—25 в Подмосковье», — рассказал специалист. Он отметил, что в воскресенье столбик термометра в столице поднимется до 26 градусов, по области — до 27.

«Это нам прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары — от 30 градусов больше не будем изнывать», — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что в Москве уже зафиксировано «начало разворота погоды в сторону осени». Этот процесс, по его утверждению, будет длиться в течение второй части недели.

«Дожди с перерывами будут идти сегодня, завтра, в пятницу, причем завтра дожди будут увеличиваться по интенсивности и по продолжительности», — пообещал Тишковец. Так, в четверг, 12 августа, ожидается осенняя погода с температурой до 22 градусов.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России ожидает европейский циклон, который принесет с собой грозовые осадки и холодный ветер. Об этом предупредили синоптики «Гисметео».