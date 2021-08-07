Российский врач назвала пять способов справиться с метеочувствительностью

С изменениями самочувствия при быстрой смене погодных условий, которые отмечают многие россияне, можно справиться, если соблюдать ряд правил. Об этом «Ленте.ру» рассказала невролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Разият Чупанова.

По словам врача, метеочувствительность проявляется прежде всего у людей с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, ревматизм, артриты, тревожные и депрессивные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания. Медик уточнила, что пациенты с сердечно-сосудистой патологией страдают от повышения температуры окружающей среды, а люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями наоборот — испытывают дискомфорт при снижении температуры.

Чупанова назвала пять способов, которые помогут справиться с метеочувствительностью.

Прогулки

Частые прогулки в любую погоду (ветер, холод, жара) закаляют организм и помогают адаптироваться к изменяющимся погодным условиям.

Физические нагрузки

Они помогают укрепить организм и иммунитет в долгосрочной перспективе.

Полноценный сон

Сон в течение семи-возьми часов также важен в профилактике метеозависимости. По утверждению медика, недосып сказывается на функции нервной системы, которая принимает участие в процессе адаптации к новым погодным условиям.

Уменьшение стресса и лечение депрессивных расстройств

Эти состояния могут приводить к бессонницам, частым ночным пробуждениям, а также выбросу гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол.

Сбалансированное питание

Здоровый рацион поможет укрепить организм и повысить иммунитет. Кроме того, отметила Чупанова, стоит избегать спиртных напитков и никотина. Также не следует злоупотреблять кофе.

Ранее ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ Юрий Гурфинкель рассказал, что людям с метеозависимостью во время перепадов атмосферного давления следует следить за своим рационом. По его словам, в такие дни нежелательно есть острые и слишком соленые блюда, так как они могут спровоцировать перепады артериального давления.

