В Минздраве назвали четыре основные причины появления болезней

Органические болезни могут развиваться на фоне четырех факторов: курение, употребление алкоголя, неправильное питание, низкая физическая активность. Их назвал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, передает ТАСС.

По его словам, раньше инфекционные заболевания играли главную роль в продолжительности жизни и были доминирующей причиной смерти. Сейчас такими стали неинфекционные болезни, и перечисленные четыре фактора вносят основной вклад в их появление.

Сагалай отметил, что органические заболевания становятся серьезным фактором риска при COVID-19. Он указал, что в пандемию курильщики больше остальных рискуют попасть в реанимацию и умереть, поэтому сейчас самое время отказаться от табака.

Ранее российские ученые перечислили пять причин, увеличивающих возможность преждевременной смерти. Это курение, плохое питание, высокий уровень сахара в крови, повышенное артериальное давление и загрязнение воздуха.

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