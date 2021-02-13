Офтальмолог назвал неожиданную опасность стресса

Офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik назвал неожиданную опасность стресса.

По его словам, когда человек долго нервничает, может начать двоиться перед глазами, появляется беспричинное ощущение рези, или все может расплываться перед глазами. Врач пояснил, что это связано с особым состоянием возбуждения нервных рецепторов.

Азнаурян отметил, что если глаза начали реагировать на стресс, затем начнет реагировать сердечно-сосудистая система. «А это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой», — сказал он.

Специалист заявил, что, когда возникают проблемы с глазами, стоит обратиться к специалисту. Он назначит соответствующее лечение. При этом бороться со стрессом можно не только с помощью лекарств. Так, хорошо помогает активная ходьба. «Это мышечная деятельность, которая будет снимать стресс локально», — отметил врач.

В случае, если нет возможности прогуляться, врач порекомендовал делать упражнение, которое поможет снять стресс и избавит от неприятного ощущения в глазах. «Самая лучшая вещь — выключить свет в комнате, закрыть глаза, откинуться на спинку кресла и начать представлять перед глазами интенсивный черный цвет», — заключил он, добавив, что такую медитацию нужно делать две-четыре минуты.

Ранее ученые Университета Линчёпинга в Швеции выявили связь между увеличением уровня гормона стресса кортизола и последующим сердечным приступом. Выяснилось, что те, кто перенес сердечный приступ, имели статистически более высокий уровень кортизола за месяц до госпитализации. Это оставалось верным даже с учетом наличия других факторов риска сердечно-сосудистых нарушений, среди которых высокое кровяное давление, высокий уровень липидов в крови, курение, диабет, наследственная предрасположенность.