Стресс связали со скорым сердечным приступом

Ученые Университета Линчёпинга в Швеции выявили связь между увеличением уровня гормона стресса кортизола и последующим сердечным приступом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали образцы волос длиной 1-3 сантиметра (соответствует 1-3 месяцам роста) на уровень кортизола у 174 человек, которые поступили с инфарктом миокарда в кардиологические клиники на юго-востоке Швеции. В качестве контрольной группы специалисты использовали образцы волос более трех тысяч добровольцев.

Те, кто перенес сердечный приступ, имели статистически более высокий уровень кортизола за месяц до госпитализации. Это оставалось верным даже с учетом наличия других факторов риска сердечно-сосудистых нарушений, среди которых высокое кровяное давление, высокий уровень липидов в крови, курение, диабет, наследственная предрасположенность. При этом уровень кортизола оказался более серьезным предиктором приступа, чем традиционные факторы риска.

Пока исследователи не могут полностью объяснить, что вызывает высокий уровень кортизола, наблюдаемый у участников исследования. Стресс может быть результатом как внешних, так и внутренних воздействий, например, других заболеваний. При этом биологический стресс не всегда соответствует психическому состоянию человека.