Выявлено опасное последствие недосыпания

Ученые из Университета Огайо в США выявили негативные последствия для здоровья из-за недосыпания. Об этом сообщается на сайте университета.

Участниками эксперимента стали более 30 тысяч спортсменов. Специалистами были проанализированы данные с динамикой развития их состояния здоровья. Большинство спортсменов жаловались на головокружение, непереносимость яркого света, повышенную утомляемость и появление мигреней.

По словам ученых, такие симптомы свойственны после перенесенной черепно-мозговой травмы. Однако у участников эксперимента подобных повреждений ранее не было. В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что опасность кроется в регулярном недосыпе ночью.

В совокупности с испытываемым стрессом люди могут столкнуться с осложнениями в здоровье. Также депривация сна чревата потерей концентрации внимания.

Ранее врач-сомнолог Центра эпилептологии и неврологии имени Казаряна Ирина Завалко сообщила, что бессонница, плохой сон и недосып негативно влияют на иммунную систему, что делает человека более уязвимым перед инфекционными заболеваниями. Кроме того, проблемы со сном ведут к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и обмена веществ — в сторону избыточной массы тела и ожирения. Помимо этого недосып ухудшает психологическое состояние как в краткосрочной перспективе — падает мотивация, ухудшаются внимание и настроение, так и в долгосрочной — растет риск тревоги и депрессии.