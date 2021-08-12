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Власти предупредили жителей крымского города о возможной эвакуации

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Власти Керчи предупредили жителей о возможной эвакуации

Власти Керчи предупредили местных жителей о возможной эвакуации из-за подтоплений. Об этом администрация крымского города сообщила на странице во «ВКонтакте».

Чиновники уточнили, что людям необходимо подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты и продукты питания.

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«Ведется оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях, люди должны знать, где будут места сбора для последующей эвакуации в случае подтопления», — рассказал врио главы администрации города Святослав Брусаков.

Ранее сообщалось, что в результате сильных осадков на востоке Крыма перекрыли участок российской трассы «Таврида», которая является основной автомагистралью полуострова. Также в селе Красногорка в Ленинском районе оказались подтоплены несколько домов.

17 июня в Керчи выпала месячная норма осадков. Оказались подтоплены 12 домов и цокольный этаж городской больницы. В селе Приозерное под Керчью затопило 18 жилых домой, власти эвакуировали 40 человек.

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