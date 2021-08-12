Россия
 
Последние новости
ФСБ задержала директора НИИ гиперзвуковых систем по делу о госизмене
В России подешевеют смартфоны Xiaomi
Кинематографисток возмутило вручение престижной премии Джонни Деппу
На чердаке дома в Москве нашли гранаты и автомат Калашникова 
Кайли Дженнер заподозрили в беременности по ногтям
Российские врачи выставили за дверь ребенка с судорогами и температурой
На рынке секс-игрушек появится новый гигант
Названы возможные сроки подъема разбившегося на Камчатке вертолета со дна озера
Украина направила Литве тонны колючей проволоки для защиты от беженцев
Центр Лондона уйдет под воду
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском регионе из-за сильного ливня перекрыли федеральную трассу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Земцов / РИА Новости
На востоке Крыма из-за сильных дождей перекрыли участок федеральной трассы «Таврида»

В результате сильных осадков на востоке Крыма перекрыли участок российской трассы «Таврида», которая является основной автомагистралью полуострова. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций региона.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

Также в селе Красногорка в Ленинском районе оказались подтоплены несколько домов.

«Прошла первичная информация, что произошло подтопление. Красногорка - оттуда позвонили. Там уже работают сотрудники Ленинского отряда "Крым — спас" и ГУ МЧС по Крыму. Дождь идет», — цитирует агентство пресс-службу министерства. Отмечается, что для устранения последствий непогоды планируется вырыть траншеи. На место ЧП выехал министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев.

По словам главы администрации Ленинского района региона Екатерины Юровских, из-за осадков оказались подтоплены около 80 процентов дворовых территорий Красногорки.

Ранее в Тверской области из-за урагана скончались три человека. Еще 15 человек пострадали. Также оказались повреждены кровли около 70 домов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке помогут с жильем
Глава МЧС России предрек увеличение количества стихийных бедствий
Заваленный мусором пляж в Абхазии попал на видео и возмутил россиян