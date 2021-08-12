В российском регионе из-за сильного ливня перекрыли федеральную трассу

В результате сильных осадков на востоке Крыма перекрыли участок российской трассы «Таврида», которая является основной автомагистралью полуострова. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций региона.

Также в селе Красногорка в Ленинском районе оказались подтоплены несколько домов.

«Прошла первичная информация, что произошло подтопление. Красногорка - оттуда позвонили. Там уже работают сотрудники Ленинского отряда "Крым — спас" и ГУ МЧС по Крыму. Дождь идет», — цитирует агентство пресс-службу министерства. Отмечается, что для устранения последствий непогоды планируется вырыть траншеи. На место ЧП выехал министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев.

По словам главы администрации Ленинского района региона Екатерины Юровских, из-за осадков оказались подтоплены около 80 процентов дворовых территорий Красногорки.

Ранее в Тверской области из-за урагана скончались три человека. Еще 15 человек пострадали. Также оказались повреждены кровли около 70 домов.