Заваленный мусором пляж в Абхазии попал на видео и возмутил россиян

Заваленный мусорами после недавнего шторма пляж в Абхазии попал на видео и возмутил россиян. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт sochi_online_2.0, освещающий события региона.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате непогоды вся зона отдыха оказалась буквально усеяна древесиной. Отдыхающие вынуждены загорать посреди веток и пластика, а чтобы искупаться в море, необходимо переплывать через отходы. Также на одном из роликов видно, как местные коммунальные службы очищают прибрежную территорию.

«Так выглядит море и один из пляжей в Пицунде. Хотя штормы закончились еще неделю назад», — комментирует произошедшее автор публикации.

Видеозапись вызвала недовольство пользователей сети. «Куда смотрят коммунальные службы, почему же так долго не убирают?», «Ленивые. Убирать не собираются», «Серьезно? Одна уборочная машина? Они еще так долго убирать будут», — комментировали подписчики.

Ранее российские туристы рассказали о горящих мусорных свалках на пляжах в Сочи. По словам путешественников, после обрушившихся на город ливней и подтоплений на берег вынесло большое количество мусора, который не вывозится, а сжигается на месте.