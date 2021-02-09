Пляжи популярного курорта России завалило мусором

Пляжи Анапы, популярного среди российских туристов города-курорта, завалило отходами после мощного шторма. Об этом сообщает «Кубань 24».

Как уточняет издание, местные коммунальные службы ежедневно вывозят с прибрежных территорий десятки кубических метров отходов, так как в результате непогоды все зоны отдыха оказались буквально усеяны мусором и древесиной.

«Летом мы убираем в основном бытовой мусор — то, что люди накидают. А зимой убираем то, что морем выносит. В шторм море выкидывает очень много отходов, их трудно не заметить», — рассказала береговой рабочий Елена Никитина.

Предполагается, что работы по уборке пляжей в Анапе будут вестись несколько дней. На помощь коммунальщикам уже пришли волонтеры и местные жители.