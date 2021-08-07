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Пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке помогут с жильем

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Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать индексацию выплат на ремонт и покупку нового жилья жителям, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Также будет предусмотрена помощь россиянам, потерявшим жилье из-за подтопления, даже если ранее им уже выплачивались деньги на капитальный ремонт после предыдущих паводков. Срок исполнения поручений — до 1 сентября этого года.

Кроме того, МЧС и Минфин до октября обязаны представить предложения по пересмотру условий и размера финансовой помощи россиянам в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости, а также проработать вопрос индексации выплат с учетом уровня инфляции.

Ранее Мишустин призвал ускорить строительство гидротехнических сооружений для защиты регионов Дальнего Востока от паводков​​​​​​​ и распорядился ускорить оценку ущерба от ЧС.

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