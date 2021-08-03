На российском Дальнем Востоке предложили эвакуировать туристов из-за тайфуна

В МЧС предложили эвакуировать туристов с побережья российского Дальнего Востока из-за надвигающегося тайфуна. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие обращения направлены в Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Спасатели в данных регионах переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, главам регионов порекомендовали провести ряд превентивных мероприятий — проверить наличие и исправность резервных источников электропитания, а также запасов материальных резервов.

По прогнозам Росгидромета, циклон придет со стороны Китая в период с 7 по 9 августа — в регионах ожидаются интенсивные осадки до 110 миллиметров в сутки и сильные порывы ветра до 30 метров в секунду.

Ранее в июле жители Сочи сняли на видео несколько мощных смерчей, образовавшихся недалеко от побережья курортного города. На камеру также попали сгустившиеся над Черным морем облака и вихри. «Смотрите, как близко! Как круто! У меня мурашки вообще», — слышится за кадром голос автора ролика.