Мощные смерчи над морем в Сочи попали на видео и удивили местных жителей

Местные жители сняли на видео несколько мощных смерчей, образовавшихся недалеко от побережья в курортном городе Сочи. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте @live.sochi, а также в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На камеру попали сгустившиеся над Черным морем облака и вихри. «Смотрите, как близко! Как круто! У меня мурашки вообще», — слышится за кадром голос автора ролика.

Пользователи в комментариях удивились природному явлению. «Красота —страшная сила», «Ого», «Вам, приморским жителям — норм. А нам, обычным, жуть!», «Страшно и красиво», — писали они под публикациями.

Ранее в июле россиян предупредили об ухудшении погоды на курортах Кубани — в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. 22 и 23 июля на территории курортного города ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Местных жителей и туристов также предупредили об опасности формирования смерчей над морем.