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Режим ЧС федерального масштаба объявили еще в четырех российских регионах

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Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Режим ЧС федерального характера ввели в четырех регионах ДФО

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба объявлен еще в четырех российских регионах: в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Причиной этому послужил ущерб от паводков на Дальнем Востоке, который превысил региональные критерии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, предварительный ущерб лишь в Амурской области составил 6,2 миллиарда рублей. Уточняется, что в связи с циклонами, которые принесли обильные осадки, малые и крупные реки в Забайкалье и Приамурье вышли из берегов. Кроме того, гребень паводка дошел до Хабаровского края и Еврейской автономной области.

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Известно, что в Амурской области был подтоплен 91 населенный пункт в 20 муниципалитетах. В зону подтопления попало свыше 1,2 тысячи домов, 4,6 тысячи приусадебных участков, 13 социально значимых объектов образования, здравоохранения и соцподдержки граждан. Вместе с тем повреждены 39 автомобильных мостов, подтоплено более 400 участков дорог.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации ввели в части Новороссийска — в селе Южная Озереевка. Он будет действовать 13 и 14 августа. Отмечается, что в этот период ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков.

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