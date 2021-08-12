В ряде городов России объявили пятницу нерабочей из-за лесных пожаров

В Якутии из-за лесных пожаров пятница, 13 августа, объявлена нерабочим днем в ряде городов. Соответствующий приказ главы республики Айсена Николаева размещен на информационном портале региона.

Согласно документу, выходной день объявлен на территориях Вилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского районов и в городских округах Жатай и Якутск.

Также сообщается, что день объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что воздух в Якутске загрязнен почти в 20 раз. Специалисты проводят мониторинг атмосферного воздуха в период лесных пожаров, действующих на территории Якутии.

В Якутии 9 августа ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров, подобравшихся к жилым домам и угрожающих людям. Такое решение принял глава региона Айсен Николаев.