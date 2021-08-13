В Новороссийске ввели режим ЧС из-за риска подтоплений

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Новороссийска, он будет действовать 13 и 14 августа. В эти дни ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков и подтопления, сообщили в администрации города.

«С 9.00 часов в городе введен режим ЧС, Продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий», — уточнили власти.

Отмечается, что горожан призвали оставаться дома и покидать жилища лишь при необходимости. Кроме того, гражданам рекомендовали не посещать пляжи и низинные территории, а также не пользоваться машинами.

Дополнение: В пресс-службе главы города Игоря Дяченко «Ленте.ру» уточнили, что режим ЧС действует только в части Новороссийска — в селе Южная Озереевка.

Известно, что за ночь с 12 на 13 августа в Новороссийске уже выпало 52 миллиметра осадков, в настоящее время ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду. Возможно формирование смерчей, рассказал Игорь Дяченко на своей странице в Instagram.