Власти оценили угрозу из-за разлива нефти для отдыхающих на Черном море

Утечка нефти под Новороссийском не представляет угрозы для отдыхающих, заявили власти

Утечка нефти из трубопровода под Новороссийском не представляет угрозы для отдыхающих на Черном море. Такую оценку дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории», — заявил Кондратьев.

По словам губернатора, последствий утечки нефти не обнаружено. Также он добавил, что никакой угрозы морской флоре, фауне и отдыхающим нет. Курортный сезон не будет сорван, резюмировал он.

Инцидент произошел 7 августа на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метров, потом появились данные, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

Разлив обнаружили в северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива. По данным Института космических исследований (ИКИ) РАН, пятно вытянуто от берега в открытое море на расстоянии 19 километров.