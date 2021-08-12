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Последствия разлива нефти под Новороссийском сняли с высоты птичьего полета

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Под Анапой с высоты сняли на видео пятна нефти после разлива топлива под Новороссийском

Нефтяные пятна на поверхности моря после разлива топлива под Новороссийском сняли на камеру с квадрокоптера около Анапы. Соответствующий видеоролик опубликовал РЕН ТВ.

Последствия экологической катастрофы сняли с высоты птичьего полета. На кадрах хорошо заметны большие масляные пятна нефти, которые покрывают поверхность моря.

Инцидент произошел 7 августа на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. По данным ТАСС, причиной разлива нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метров, потом появились данные, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

Разлив обнаружили в северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива. По данным Института космических исследований (ИКИ) РАН, пятно вытянуто от берега в открытое море на расстоянии в 19 километров. На данный момент Генеральная прокуратура России взяла дело о разливе топлива на контроль.

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