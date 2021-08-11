После разлива нефти у Новороссийска следователи возбудили уголовное дело

СКР возбудил дело о загрязнении морской среды после разлива нефти у Новороссийска

После разлива нефти у Новороссийска Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о загрязнении морской среды. Об этом сообщается на официальном сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье 252 УК («Загрязнение морской среды»). Дело передано в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По версии следствия, 7 августа на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве танкера Minerva Symphony в акваторию Черного моря разлилась нефть.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте провела осмотр территорий. В настоящее время продолжается исследование полученных ранее проб, а также решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых помогут дать оценку случившемуся. Назначена экологическая судебная экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Изначально сообщалось о разливе нефти площадью 200 квадратных метров, однако потом появилась информация, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском.

Ранее научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук (РАН) Андрей Костяной назвал шторм причиной разлива нефти в море возле Новороссийска.