В дельфинарии под Анапой сняли на видео нефтяные пятна после разлива топлива

Сотрудники дельфинария под Анапой обнаружили нефтяные пятна на поверхности Черного моря после разлива топлива под Новороссийском. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте дельфинария.

«Утро в дельфинарии сегодня началось вовсе не с кофе и не с подготовки рыбы для животных. При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Несмотря на красивый радужный цвет, для животных и растений эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка», — говорится в сообщении.

Сотрудники учреждения поместили в воду ленты сорбирующего бона, который будет притягивать и впитывать нефтяную пленку с поверхности воды. Эта мера предосторожности нужна, чтобы топливо не попало в вольеры к животным.

Разлив топлива произошел 7 августа. По информации ТАСС, причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально сообщалось о разливе площадью 200 квадратных метров, но потом появились сведения, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров. Кроме того, нефтяное пятно удалось заснять спутником.