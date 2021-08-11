Раскрыты результаты проб воды в районе разлива нефти под Новороссийском

В Роспотребнадзоре не выявили превышения предельно-допустимой концентрации нефтепродуктов в пробах морской воды в Новороссийске. Их отобрали в рекреационных зонах из-за разлива нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

Уточняется, что нефтяной разлив обнаружили в северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива. Пятно вытянуто от берега в открытое море на расстоянии в 19 километров, рассказали в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

При этом, судя по снимку из космоса, Новороссийск находится восточнее места, где произошел разлив, а дельфинарий, в котором обнаружили масляные пятна, — наоборот, на западе от него.

Инцидент произошел 7 августа. По данным ТАСС, причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метров, а потом появились данные, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.