Генпрокуратура взяла на контроль дело о разливе нефти возле Новороссийска

Генпрокуратура организовала проверку в связи с разливом нефти под Новороссийском

Генеральная прокуратура России взяла на контроль дело о разливе нефтепродуктов возле Новороссийска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов территориального подразделения Росприроднадзора с воздуха обследуется береговая линия Черного моря вблизи места разлива нефтепродуктов (от Анапы до Новороссийска) с целью объективной оценки масштабов аварии», — уточнили в Генпрокуратуре.

Специалисты примут соответствующие меры при установлении ущерба морской среде, биологическим ресурсам, почве, а также природной территории, которая находится под особой охраной. Кроме того, в ведомстве дадут оценку соблюдению требований безопасности эксплуатации водного транспорта.

Инцидент произошел 7 августа. По данным ТАСС, причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Сначала сообщалось о разливе площадью 200 квадратных метров, затем появились данные, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.