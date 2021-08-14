Московские туристы показали кадры потопа в Краснодарском крае

Московские туристы показали кадры потопа, образовавшегося в Краснодарском крае из-за обильных дождей. Ролики очевидцев попали в распоряжение «Ленты.ру».

Путешественницы рассказали, что отправились из Анапы в Витязево на такси, однако на полпути, в поселке Джемете, водитель автомобиля высадил их из-за слишком сильного потока воды на дороге. «Таксист остановился и сказал выходить. Нам пришлось искать попутку», — пояснила одна из них.

По словам девушек, они шли по колено в воде в сторону Витязево в течение 20 минут, после чего водитель минивена, который проезжал мимо, предложил им помощь. «Мужчина предложил нам сесть в машину со словами: "Девочки, садитесь, иначе вы утонете или вас украдут"», — признались туристки.

«В один момент я думала, что утону, потому что у меня нога застряла в размокшей грязи, как в болоте. Я смогла ее вытащить, только зацепившись за столб, — подчеркнула очевидец. — Моя подруга начала плакать, когда мы переходили дорогу вопреки потоку воды, державшись за руки, потому что думали, что не сумеем дойти до суши».

Помимо этого, по приезде в Витязево, москвички обнаружили, что в поселке отключили воду и электричество. «Мы смогли только зарядить телефоны от переносного аккумулятора, а обувь так и осталась мокрой, так как сушилка не работала», — заключили они.

Ранее в шести районах Краснодарского края: в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прогнозируемых ливней. В связи с этим более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений минувшей ночью.