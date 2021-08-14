В Анапе эвакуировали сотни человек из-за потопа

Более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

«На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эвакуацию провели в детском лагере «Огонек», пансионате «Соловей», санатории «Бригантина», на базе отдыха «Динамо», в частных домовладениях поселка Виноградного. Также в оперштабе добавили, что есть резерв для расселения еще более 350 человек, работа по поиску дополнительных мест на случай ухудшения обстановки продолжается.

Ранее стало известно, что в шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за непогоды. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, мощный циклон непредсказуем и нужно быть готовым к любому сценарию событий. Практически по всей Кубани идут мощные ливни, за считаные часы выпадают двух-, трехмесячные нормы осадков. В результате регион столкнулся с массовыми подтоплениями и перекрытием дорог.

