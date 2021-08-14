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Затопленная дорога к аэропорту в Анапе попала на видео

Размытая ливнями дорога в районе села Цибанобалка к аэропорту в Анапе попала на видео
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Кадр: Telegram-канал RT

Размытая ливнями в районе села Цибанобалка дорога к аэропорту в Анапе попала на видео. Соответствующий видеоролик опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как люди пытаются пешком добраться до аэропорта, несмотря на мощные потоки воды. Мужчина посадил ребёнка себе на спину, в руке несёт чемодан, а за него держатся остальные члены семьи.

Отмечается, что воздушная гавань работает в штатном режиме, несмотря на непогоду. Доехать к аэропорту можно через посёлок Витязево, сообщили в администрации Краснодарского края.

Ранее в Анапе автомобиль смыло потоком воды, происходящее попало на видео. По словам очевидцев, внутри находился человек. «Здесь какой-то апокалипсис творится, сносит лес мощным потоком воды. Пятихатские пруды вообще смыло. Смотрите, машина просто плавает», — прокомментировал автор ролика снятые кадры.

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