Потоп в Анапе попал на видео

В Анапе автомобиль смыло потоком воды. По словам очевидцев, внутри находился человек. Соответствующий видеоролик опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как широкий бушующий поток воды затопил округу города. Вдали, около опор моста, в это время неконтролируемо двигается автомобиль.

«Здесь какой-то апокалипсис творится, сносит лес мощным потоком воды. Пятихатские пруды вообще смыло. Смотрите, машина просто плавает», — прокомментировал автор ролика происходящее. Он также отметил, что на автомобиле загораются стоп-сигналы, а это значит, что внутри кто-то может находиться.

Ранее в Анапе из-за прогнозируемых ливней ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это решение приняли на заседании комиссии по ЧС, которое провел мэр Анапы Василий Швец. По словам начальника управления по гражданской обороне и защите населения Сергея Семеркова, в городе сотрудники аварийных служб откачали воду из 37 дворовых территорий и двух детских садов.