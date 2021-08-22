Десятки человек в российском регионе эвакуируют из-за лесного пожара

Площадь лесного пожара в Свердловской области увеличилась до 240 гектаров. Спасатели эвакуировали 83 человека из садового товарищества «Мирный», к которому приближается огонь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, среди эвакуированных — 12 детей. Сейчас сотрудники ведомства производят мониторинг обстановки с воздуха с помощью летательных аппаратов. В тушении огня задействованы 121 человек и 29 единиц техники.

Чтобы не дать огню распространиться на садовое товарищество, спасатели МЧС и сотрудники Авиалесоохраны начали производить встречный пал. После ослабления ветра они создали минерализованную полову и подожгли лесной настил навстречу пожару. Выжженные деревья и траву спасатели проливают с помощью ранцевых огнетушителей, чтобы не допустить повторного возгорания.

Ранее из-за лесных пожаров ввели режим ЧС в республике Марий Эл. В тушении пожара были задействованы вертолеты из Татарстана, а также от Минобороны. Власти организовали эвакуацию гостей и сотрудников местного санатория.