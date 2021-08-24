Российскую федеральную трассу перекрыли из-за природного пожара

Из-за природного пожара перекрыт участок федеральной трассы Р242 Пермь — Екатеринбург недалеко от города Ревда в Свердловской области, передает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор».
Как сообщают «Аргументы и факты», движение перекрыто в районе горы Волчихи. Огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую, видимость осложнена.
Водители могут объехать участок дороги через Первоуральск, Дегтярск, село Первомайское или поселок Билимбай.
Ранее режим ЧС ввели в республике Марий Эл. Такое решение принял глава региона Александр Евстифеев. До этого пожар в Медведковском районе значительно расширился и возникла угроза поселку Сосновый бор.