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Российскую федеральную трассу перекрыли из-за природного пожара

Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Из-за природного пожара перекрыт участок федеральной трассы Р242 ПермьЕкатеринбург недалеко от города Ревда в Свердловской области, передает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор».

Как сообщают «Аргументы и факты», движение перекрыто в районе горы Волчихи. Огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую, видимость осложнена.

Водители могут объехать участок дороги через Первоуральск, Дегтярск, село Первомайское или поселок Билимбай.

Ранее режим ЧС ввели в республике Марий Эл. Такое решение принял глава региона Александр Евстифеев. До этого пожар в Медведковском районе значительно расширился и возникла угроза поселку Сосновый бор.

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