При тушении природного пожара в российском регионе погиб волонтер

В Оренбургской области при тушении природного пожара погиб волонтер

При тушении природного пожара около села Роптанка в Оренбургской области погиб волонтер, передает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«При тушении погиб член Среднеуранской добровольной пожарной охраны (сформирована на территории муниципалитета и относится к данному муниципалитету)», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что госпитализирован глава Среднеуранского сельсовета, который получил термические ожоги. По словам спасателей, сейчас решается вопрос о привлечении санавиации для доставки пострадавшего в ожоговый центр Оренбурга.

23 августа в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Отмечается, что пожар распространился в окрестностях населенных пунктов Егинсай и Первомайское Соль-Илецкого городского округа. Также режим чрезвычайной ситуации по аналогичной угрозе ввели в еще одном российском регионе — Республике Марий Эл.