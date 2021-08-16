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В МЧС спрогнозировали рост числа пожаров в Якутии

В Якутии вырастет число пожаров, прогнозируют ученые МЧС
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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

В Якутии прогнозируют рост числа природных пожаров. Об этом сообщили ученые МЧС, передает ТАСС.

По мнению ученых, в августе в западных, северо-западных и юго-восточных округах возможен рост числа природных возгораний.

«Такой прогноз ученые института делают на основе анализа складывающихся метеорологических условий и с учетом установившихся классов пожарной опасности в лесах», — сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, рост природных пожаров предсказали в Красноярском крае и Иркутской области.

На минувшей неделе площадь лесных пожаров в Якутии достигла семи миллионов гектаров, что сравнимо с площадью Грузии (6,97 миллиона гектаров).

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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