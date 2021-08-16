Глава Якутии возложил цветы к мемориалу погибшему на пожаре добровольцу

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев почтил память погибшего в борьбе с лесным пожаром добровольца Элбаги Игитяна и возложил цветы к мемориалу. Об этом сообщается в его официальном Instagram-аккаунте.

Отмечается, что в понедельник, 16 августа, Игитяна провожают в последний путь на его родине в Армении.

«В знак глубокой благодарности и уважения всех якутян сыну армянского народа я принял решение о его посмертном награждении знаком "Гражданская доблесть"», — отметил Николаев.

11 августа сообщалось, что в Чурапчинском улусе Якутии рабочий заживо сгорел в лесном пожаре во время работы на тракторе. Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в 20 метрах от трактора. С помощью этой техники производилось тушение огня.

На минувшей неделе площадь лесных пожаров в Якутии достигла семи миллионов гектаров, что сравнимо с площадью Грузии (6,97 миллиона гектаров).

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.