Россия
 
Последние новости
Стало известно о местонахождении президента Афганистана
США задумали лишить Россию статуса рыночной экономики
Человечеству предсказали новую неминуемую плату за воздух
Псаки «бросила» работу в Белом доме прямо во время кризиса в Афганистане
На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО» на необитаемом острове
Российскую блогершу задержали в Москве «с пачками денег и оружием» 
ЦИК огласил места партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
Семак поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ
Раскрыты новые гаджеты Apple
Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава Якутии возложил цветы к мемориалу погибшему на пожаре добровольцу

Глава Якутии Айсен Николаев возложил цветы к мемориалу погибшему в пожаре Элбаги Игитяна
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Администрация Главы РС (Я)

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев почтил память погибшего в борьбе с лесным пожаром добровольца Элбаги Игитяна и возложил цветы к мемориалу. Об этом сообщается в его официальном Instagram-аккаунте.

Отмечается, что в понедельник, 16 августа, Игитяна провожают в последний путь на его родине в Армении.

«В знак глубокой благодарности и уважения всех якутян сыну армянского народа я принял решение о его посмертном награждении знаком "Гражданская доблесть"», — отметил Николаев.

11 августа сообщалось, что в Чурапчинском улусе Якутии рабочий заживо сгорел в лесном пожаре во время работы на тракторе. Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в 20 метрах от трактора. С помощью этой техники производилось тушение огня.

На минувшей неделе площадь лесных пожаров в Якутии достигла семи миллионов гектаров, что сравнимо с площадью Грузии (6,97 миллиона гектаров).

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Защитник природы прокомментировал итоги совещания у президента по пожарам
Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии
Площадь лесных пожаров в Якутии достигла площади Грузии