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Рабочий заживо сгорел в лесном пожаре в Якутии

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Фото: Roman Kutukov / Reuters
Тело сгоревшего рабочего нашли при тушении пожаров в Якутии

В Чурапчинском улусе Якутии рабочий заживо сгорел в лесном пожаре во время работы на тракторе. Об этом сообщает News.Ykt.Ru.

По информации издания, тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в 20 метрах от трактора. С помощью этой техники производилось тушение огня. Согласно предварительным данным, погибший был гражданином Армении. Он работал на дорожном предприятии «Дороги Саха», откуда его мобилизовали для помощи в тушении пожаров.

Отмечается, что на место происшествия выехал руководитель Чурапчинского межследственного отдела в составе следственно-оперативной группы. Кроме того, по данному инциденту начата проверка.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в селе Ергелех движется в сторону Якутска. Огонь подобрался к городу уже на 50 километров. Уточняется, что смог от горящих лесов уже накрыл город. Мэрия развернула на городской границе лагерь, в котором добровольцы будут помогать бороться с подступающим огнем.

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