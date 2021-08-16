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Синоптик рассказал о повышенной температуре на всей территории России

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, сколько продержится аномально теплая погода
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Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Аномально теплая погода на территории России сохранится до середины недели. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в европейской части страны наиболее высокие аномалии наблюдаются в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. По его словам, температурные аномалии в данных регионах до десяти градусов. В частности, в Приволжском федеральном округе темпера выше 25 градусов, а на нижней Волге воздух прогревается до 38-40 градусов.

Вильфанд также отметил, что температура в Якутии превышает норму на 5-6 градусов. Жаркая погода также наблюдается на юге Хабаровского края и в Амурской области. Температура воздуха там превысила 25 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о всплеске субтропического тепла.

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