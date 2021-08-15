Москвичей предупредили о всплеске субтропического тепла

В начале следующей недели в московский регион на несколько дней вернется аномальная жара. Об этом жителей столицы и области предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам синоптика, уже в понедельник в Москве потеплеет до плюс 23-28 градусов, а ко вторнику температура в некоторых районах поднимется до плюс 35 градусов. Ночью также будет достаточно тепло — около плюс 15-20 градусов.

«Последний месяц сезона все-таки на прощание сумеет подарить жителям Центральной России и солнце, и уже точно — финальный всплеск субтропического тепла», — отметил Тишковец, добавив, что настолько высокие температуры во второй половине августа фиксировались лишь трижды: в 1954-м, 2007-м и 2008 году.

При этом уже в четверг Москву накроет непогода: в городе ожидаются грозовые дожди со шквалом и градом. По прогнозу метеоролога, в московском регионе может выпасть до 5-10 миллиметров осадков, а местами — до 10-15 миллиметров. После этого, отметил Тишковец, температура в столице начнет постепенно понижаться.

Ранее в августе глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в большей части страны ожидаются температуры на 7-10 градусов выше нормы.