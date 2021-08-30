Лесные пожары в России связали со сбором ягод и грибов

Большое количество пожаров в российских лесах случается по вине тех, кто пошел в лес за ягодами и грибами. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал глава Рослесхоза Иван Советников. Он отметил, что задача региональных властей — вести просветительскую работу, внушать населению, что открытый огонь — это враг леса.

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«В регионах, где максимально ограничили правила разведения огня в лесу, ввели жесткие меры, видны позитивные изменения. В частности, в Красноярском крае», — указал глава Рослесхоза. При этом он признал, что избавиться от пожаров полностью невозможно, но нужно стремиться к их сокращению. «Это мировая беда. Всем нужно бороться с ней, воспитывая нетерпимое отношение к огню в лесу», — подчеркнул Советников.

По его данным, площадь лесных пожаров в России этим летом превысила 8 миллионов гектаров. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Якутии и Иркутской области. «Расслабляться пока рано, впереди еще напряженный сентябрь, (...) по итогам сезона площадь пожаров будет еще больше», — предупредил чиновник.

Он также назвал экономический ущерб от пожаров небольшим. «Преобладающая часть сгоревшего леса находится за пределами экономической доступности. Мы фиксируем большой экологический ущерб, но с точки зрения экономики он невелик», — заявил Советников.

Ранее стало известно, что российское АО «Кронштадт» планирует приспособить свои беспилотники для пожаротушения. Компания ведет переговоры с МЧС об использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для тушения лесных пожаров. Сейчас БПЛА вертолетного типа используются для экспериментальной доставки грузов.