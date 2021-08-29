Синоптик назвал уходящее лето в России чрезвычайно ярким на сюрпризы

Центр «Фобос»: лето в России станет одним из рекордных по числу опасных стихийных явлений

Уходящее лето в России станет одним из рекордных по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он отметил, что лето 2021 года запомнится жителям России чрезвычайно ярким на «сюрпризы» погоды: лесные пожары, экстремальные ливни, шквал, град, смерчи и потопы, мощные волны холода и тепла с масштабным нанесением ущерба экономике страны в десятки и сотни миллиардов рублей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предрекла россиянам возвращение аномальной жары. По ее словам, температура в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до конца августа может повыситься до 35 градусов. Она уточнила, что на курортах Крыма, Кавказа и на территории Ставропольского края температура может достигать 30 градусов тепла.

В то же время в Гидрометцентре предупредили, что в сентябре в северных регионах возможны заморозки и похолодание до минус 10 градусов.