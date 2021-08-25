Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве

В конце сентября в Москву могут прийти первые заморозки. Среднесуточная температура в этот период будет составлять порядка восьми градусов. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Москве 24».

По словам специалиста, до конца текущей недели столбик термометра в столице будет подниматься, а погода — становиться комфортнее.

«Дело в том, что меняется циркуляция и в центр Европейской России, в Москву и Подмосковье в частности, приходит юго-восточный воздух. Поэтому ночные температуры существенно повышаются и становятся практически летними», — объяснил Вильфанд.

Так, в ночь на четверг, 26 августа, ожидается 12–14 градусов выше нуля, но из-за ложбины низкого давления могут пройти осадки и даже грозы, предупредил синоптик. По его утверждению, такие грозовые явления связаны с прохождением холодного фронта. Начиная с пятницы, 27 августа, в Москву придет настоящая летняя погода, подчеркнул Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что на большей части страны сентябрь будет соответствовать температурной норме. Однако в северных регионах возможны заморозки и похолодание до 10 градусов ниже нуля. В Москве столбики термометров покажут климатическую норму, уточнила она.