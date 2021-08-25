В Мурманской области зафиксировали первые заморозки

Температуры ниже нуля выявили в Апатитах и Краснощелье

В Мурманской области в среду, 25 августа, зафиксировали первые заморозки. Об этом сообщает портал «Хибины.com».

Температуры ниже нуля были выявлены на двух станциях. В частности, в Апатитах столбики термометра опустились до минус 0,5 градуса, а в Краснощелье — до минус 1,1 градуса. В Мурманске температура не опустилась ниже плюс пяти градусов благодаря облачности.

В ближайшие дни вероятность ночных заморозков сохранится.

Ранее первые заморозки зафиксировали в регионах Центральной России. По словам синоптика Евгения Тишковца, их зарегистрировали в Тверской и Смоленской областях. Кроме того, ночь с 24 на 25 августа в Москве стала самой холодной за последние 82 дня — температура опустилась до плюс 8,2 градуса. Такая погода характерна для сентября.