Россияне выбрали имя для спасенной в Арктике белой медведицы

Для белой медведицы, которую спасли в поселке Джебарики-Хая Томпонского района Якутии, россияне выбрали имя Томпа. Об этом сообщается на сайте Республики Саха.

Голосование проходило на сайте «Активный гражданин». Выбрать можно было из двух имен: Айталина и Томпа. Первое в переводе с якутского означает «судьба путешествия», второе созвучно с названием района Арктики, где обнаружили медведицу. Также россияне могли предложить свои варианты в отдельной графе.

За имя Томпа проголосовали 72 тысячи жителей — это 44 процента от всех голосов. За имя Айталины — 38 процентов граждан, остальные участники предложили другое имя или затруднились с выбором.

Белая медведица стала первой в истории особью, которая ушла на 2,5 тысячи километров в глубь материка — расстояние, сопоставимое с расстоянием между Москвой и Брюсселем. По словам ученого РАН Ильи Мордвинцева, животное могло покинуть полярные районы Якутии и отправиться на юг из-за проблем с головным мозгом. Его видели местные жители вблизи поселка Хандыга — в сеть попало видео, как медведица украла у рыбака блесны.

Медведицу перевезли в столицу. С 23 мая особь находилась в Московском зоопарке.