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Синоптик рассказал о рекордно низкой температуре ночью в Москве

Синоптик Тишковец заявил, что погода ночью в Москве стала рекордной за последние 82 дня
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве в ночь на среду, 25 августа, была зафиксирована рекордно низкая температура. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

По его словам, минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 82 дня — температура опустилась до плюс 8,2 градуса. Такая погода характерна для сентября.

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Синоптик добавил, что первые заморозки зафиксированы в Тверской и Смоленской областях.

«Так, в Лесном Заповеднике (Тверская область) минимальная температура составила минус 0,2 градуса, в Демидово (Смоленская область) ровно ноль градусов», — заявил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в России на «закате лета». По его словам, Центральную Россию в ближайшее время ждет умеренная погода, в пределах климатической нормы. Синоптик отметил, что при этом в Москве, Курске и Белгороде погода будет на два-четыре градуса выше обычной.

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