Россиянам пообещали аномально теплую погоду по всей стране

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам температуру выше нормы по всей стране до конца рабочей недели, в ряде регионов аномалия может составить 10-12 градусов. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам синоптика, с пятницы, 20 августа, на западе Красноярского края температура будет около нормы. В воскресенье, 22 августа, ожидается около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области. «На всей остальной территории выше нормы, но это небольшой регион», — сообщил глава Гидрометцентра.

Наибольшие аномалии — до 12 градусов — будут в Приволжье и на Урале, где жара достигнет 30-31 градуса. Кроме того, теплее обычного будет на Таймыре: вместо стандартных 4 градусов тепла там ожидаются 14. Также сильная жара ожидается и на юге Центрального федерального округа.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков предупредил россиян, что в центральной части страны через несколько дней начнется понижение температуры, и появятся первые признаки осени. Также ранняя осень наступит и в Северо-Западном округе России, в первую очередь в Санкт-Петербурге.