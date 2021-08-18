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Россиян предупредили о раннем наступлении осени

Метеоролог Gismeteo Старков заявил о раннем наступлении осени
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Фото: Pixabay

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с «Известиями» предупредил россиян, что в центральной части страны через несколько дней начнется понижение температуры, и появятся первые признаки осени.

«Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать», — заявил собеседник издания. По его словам, уже на следующей неделе в Москве будет 16 градусов тепла днем и 11 градусов тепла ночью.

Также ранняя осень наступит и в Северо-Западном округе России, в первую очередь в Санкт-Петербурге. При этом в Краснодарском крае и Крыму сентябрь будет теплым. Лето продолжится на юге европейской части, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее Астраханской и Волгоградской областям предрекли жару выше 40 градусов. Такая температура ожидается в четверг, 19 августа. Также на неделе воздух прогреется на 7-9 градусов выше нормы в западных, центральных районах Оренбургской области, в Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области.

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