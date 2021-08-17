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Синоптик спрогнозировал смерчи в четырех российских регионах

Тишковец заявил, что в четырех российских регионах 18 и 19 августа могут возникнуть смерчи
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В четырех российских регионах в ближайшие два дня могут возникать смерчи. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

«Расчеты показывают вероятность возникновения смерча», — спрогнозировал синоптик.

По его словам, подобные явления стоит ожидать в центральных районах Вологодчины и на севере Ярославской области 18 августа, а также на юго-западе Рязанской, на западе и севере Нижегородской, на востоке Вологодской областей 19 августа.

Кроме того, в ночь на 18 августа в Ленинградской области прогнозируется ливень, град и шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду. Сильные дожди пройдут на стыке Новгородской, Псковской и Тверской областей. Там, по словам синоптика, выпадет до половины месячной нормы осадков — 30-40 миллиметров.

Ранее в Гидрометцентре предрекли сильнейшую жару двум российским регионам — Астраханской и Волгоградской областям. Прогнозируется повышение температуры до 40 градусов тепла.

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