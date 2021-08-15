Врач назвала разницу между симптомами коронавируса и погодными недомоганиями

Одышка, нехватка воздуха и повышенная утомляемость могут быть признаками не только коронавирусной инфекции, но и недомоганий, связанных с реакцией на погоду. Разницу между ними назвала врач-кардиолог клиники «МедикСити» Полина Астраханцева в интервью радио Sputnik.

По словам врача, подобные симптомы могут наблюдаться при «погодной гипоксии».

«"Погодная гипоксия" — явление, когда снижается содержание кислорода в воздухе. Наибольшее содержание кислорода в воздухе — около 22 процентов. "Погодная гипоксия" развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон», — объяснила Астраханцева.

Специалист подчеркнула, что «погодная гипоксия» сказывается на самочувствии всех людей, но особенно на метеозависимых. При этом из-за нехватки кислорода возникает головокружение, учащается дыхание, и человек может даже упасть в обморок. Особенно подвержены этому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких и нервной системы.

Для того, чтобы легче переносить погодную гипоксию, необходимо в такие периоды находиться на природе и заниматься дыхательной гимнастикой, порекомендовала Астраханцева.

Ранее врач и доцент кафедры оториноларингологии Уральского государственного медицинского университета Ксения Карташова рассказала, что заболевшие COVID-19 теряют обоняние из-за поражения нейронов.